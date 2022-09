Earl se convirtió este viernes en huracán categoría 3 en aguas del Atlántico

Estados Unidos.– El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que irá al funeral de la reina Isabel II, cuyo calendario y protocolo aún no han dado a conocer las autoridades británicas.

Preguntado por la prensa sobre si irá al entierro, Biden contestó:

El mandatario, además, dijo que todavía no ha hablado por teléfono con el rey Carlos III, de 73 años y el primogénito de Isabel II, que se dirigió este viernes al país después de que su madre falleciera el jueves a los 96 años.

“Le conozco, no he hablado con él, no le he llamado”, se limitó a decir Biden tras un evento en Ohio.