EDICIÓN IMPRESA – 24 de Mayo de 2021

*Cuando la ley y la política chocan, la ley sale perjudicada. Camelot.

Por Gilberto Haaz Diez

Hacia buen tiempo que no me daba un rol por el rumbo del hotel Mocambo, en Boca del Rio, Veracruz. Ese legendario hotel que sirvió de sede de varias películas hollywoodenses y que, cuenta la historia de Wikipedia, en 1938 el presidente Miguel Alemán Valdés llamó a varios inversionistas, porque quería elevar a Veracruz a rango de ciudades turísticas que tienen mar. Se llama Mocambo, porque es el nombre de una tribu africana de esclavos negros. Y la tuvo en sus manos el empresario hotelero Manuel Suárez, que en 1945 se hizo dueño de todos esos terrenos, hasta donde la vista llegaba. Pues el miércoles de media semana lo caminé por la parte de atrás, cerca de sus playas, este gobierno tiene un pendiente con todos los veracruzanos, tiene todo descuidado, cochino, maltrecho, hay yerbas por todos lados (aquí debían venir a chapear el góber y su secretario de gobierno), sucio, inhóspito, zona que no es de Zofemat, según me dijo un nativo, sino que es obligación del gobierno del Estado su mantenimiento, pero como todo el dinero se lo regresa el gobernador en subejercicio para que AMLO lo eche a una licuadora, pues así está Veracruz, bien jodido, como el Rey Tojo: Tojodido. Entramos a comer al Villa Rica Mocambo, un mesero muy mamila, según él tenían reservada toda la parte que está cercana a la playa, nos querían enviar a gayola como si fuéramos turistas de quinta. Nones, papá, o nos ubicas bien o nos vamos, tenían varias mesas vacías apartadas. Al intentar irnos, una chica amable que recibía en la puerta nos atajó y nos hizo regresar y nos dio una de las cuatro que estaban desocupadas. Por menos que eso se desató la Guerra de los Pasteles. Y el horno no está para bollos, venimos de una crisis de pandemia y hay que cuidar al turismo y las cuentas y propinas y todo eso de las chambas.

LOS PANISTAS Y LA COMIDA

Tocaba un grupo musical, y luego aparecieron los jaraneros, algo de gente para ser media semana, entre un chilpachole de jaiba y una sopa de mariscos y unos abulones, a lo lejos divisamos una mesa donde comían los panistas, entre ellos los dos más conspicuos y relevantes de esas ciudades, los hermanos Yunes: Fernando, ChikiNando, alcalde de Veracruz y Miguel Ángel, ChikiYunes, a quien el Tribunal Veracruzano le sacó tarjeta roja y lo tiene en stand bye, porque van al Tribunal Federal, a lo lejos nos saludamos, había una mesa con cerca de una docena de panistas y allí saludé a lo lejos también, a Maricarmen Escudero, de Orizaba, me imagino que el panismo cierra filas y con el cartel que circula, el de: ‘Todos somos Miguel’, harán una Marcha el domingo 23 de mayo, todos de blanco, en Independencia y Rayón a las 10:30 de la mañana. El sistema cuando ataca, ataca duro, miren el caso de Cabeza de Vaca, un gobernador que lo protegía el fuero y de buenas a primeras, como magos Mandrakes, el supremo le giró orden de aprehensión. Suelo ver los tres noticieros nocturnos, el de Ciro, de Denise Maerker y Azucena en Milenio. Los grabo y como a las 11:30, una hora después, me hago un resumen. Se ve que a Ciro lo aquietaron, porque puso a su segundo a dar las tesis de que era legítima la orden de aprehensión, todo lo contrario de Azucena, que dio los dos puntos de vista, los del Sí y los del No. Hay días así. Lo único bueno fue que David Páramo mandó su mensaje de alivio, señal de que allí va mejorando de esa embolia brutal que le dio. Se le extraña al Padre del Análisis Superior.

LOS YUNES Y JUAN MANUEL DIEZ

Pero estaba con Yunes Márquez. Escribe el periodista, Arturo Reyes Isidoro, que el presidente del PAN, Marko Cortés, confía en que le sustituyan esa candidatura, luego se fue a Orizaba, donde llegó Alito Moreno, presidente del PRI, pues una corriente de Morena quiere quitar la candidatura a Juan Manuel Diez, y Alito vino a decirles que nanáis. Cito a Arturo: “En Palacio de Gobierno pretenden bajar ahora de la contienda a Juan Manuel Diez Francos, candidato del PRI y la ‘Alianza Veracruz Va’, a la alcaldía de Orizaba, acusándolo de actos anticipados de campaña. El empresario tiene el triunfo asegurado y por eso lo combaten”. Un día después, apareció la noticia en la portada de Notiver, que la esposa de Yunes Márquez, Patricia Lobeira Rodríguez, sería la candidata sustituta de su esposo, como emulando lo que hicieron en Guerrero. Vaya usted a saber. Por la noche llegué a ver el infumable juego de Pachuca y Cruz Azul y la verdad, Cruz Azul merece ser eliminado. Aburrido el juego me pasé a ver una buena cinta en Roku, ‘Aquellos que desean mi muerte’, con la gran Angelina Jolie, que actúa de bombera y protege a un niño que quieren matar los malos.

www.gilbertohaazdiez.com

Esta es opinión personal del columnista