Eduardo Verástegui llama «proabortista» a Anaya

México.- Eduardo Videgaray y Sofía Rivera se casaron el fin de semana en una terraza ubicada en la Ciudad de México; a la unión solo acudieron sólo 30 personas debido a la pandemia por el coronavirus.

La pareja de conductores compartió en sus redes sociales algunas fotografías del especial momento, en el que Sofía lució un traje blanco strapless y él un traje azul que presumió momentos antes del enlace.

Eso sí, Videgaray dejó claro lo enamorado que está de su ahora esposa, a quien agradeció por hacerlo el ser más feliz del mundo.

En otra emotiva instantánea, captan la mirada que Sofía Rivera le echa a Videgaray.

Sofía Rivera extendió sus agradecimientos a varias personas que hicieron inolvidable su boda con Eduardo, con quien comenzó su noviazgo en agosto de 2019. En la fiesta que no contó con pista de baile para evitar contagios del COVID-19, lució un atuendo de novia diseñado y confeccionado en tan sólo 3 meses.

«Gracias infinitas a mi GlamSquad— @adan_mascigrande quien me maquillo? y @rasec.hair quien se encargo? de mi peinado. ¡Saber que contaba con unos profesionales me permitió relajarme — sabía que estaba en buenas manos!

«Gracias gracias gracias a mi talentoso amigo @amaraby … Nunca quisiera tenerme como clienta soy perfeccionista y terca y tajante pero asumiste el reto de hacerme el traje de novia de mis sueños en solo 3 semanas y lo logramos! Un honor apoyar al talento Mexicano y formar parte de @amaraby_brides … ¡No puedo creer que en 3 semanas me creaste tantos looks distintos para un día tan especial— un look más espectacular que el otro! Pudiste llevar las creaciones que había diseñado en mi cabeza a la realidad y me encantaron los resultados finales, ya les quiero ensen?ar todos los looks.