EE.UU. agudiza tensiones en Ucrania: China

España.- El cantante Joan Manuel Serrat, recibió ayer la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio de manos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la distinción de mayor rango para personas físicas que no sean jefes de Estado o de altas instituciones.

“Lo único que he hecho en mi vida ha sido hacer lo que he querido, como lo he querido y de la forma en que me ha parecido, acertada o equivocadamente, que debía hacerlo”, expresó Serrat.