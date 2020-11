Ejercicios ideales para fortalecer tu suelo pélvico

CDMX.- Una nueva investigación detalla cómo se produce la saliva. Concretamente revela los detalles de cómo las glándulas salivales producen colectivamente la constelación de proteínas que se encuentran en la saliva, lo que abre la puerta a importantes investigaciones médicas, según publican los investigadores en la revista ‘Cell Reports’.

La investigación rastrea estas proteínas vitales hasta su origen, mostrando qué proteínas son producidas por cada uno de los tres tipos principales de glándulas salivales humanas y cómo las células individuales dentro de una sola glándula pueden secretar diferentes proteínas. El proyecto también identifica proteínas en la boca que parecen provenir del exterior de las glándulas salivales, de lugares como tejidos epiteliales o plasma sanguíneo.

«La saliva es importante para saborear, para digerir, para tragar, para defendernos de los patógenos que constantemente inhalamos y consumimos. Las proteínas de nuestra boca forman un ejército, por así decirlo, que trabaja constantemente para protegernos. Antes de esto, los científicos tenían una idea de las proteínas que se encuentran en la boca, pero no teníamos una idea completa de su procedencia. Estamos abordando esta brecha», explica Omer Gokcumen, profesor asociado de ciencias biológicas en el College of Arts and Sciences de la Universidad de Buffalo, en Estados Unidos.