Ejército implementa el Plan DN-III-E en Acapulco tras las lluvias intensas

México.– El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que, desde el inicio del Gobierno de la Cuarta Transformación, hay una mejor distribución de la riqueza a través de los Programas para el Bienestar, que llegan a todos los municipios del país.

«Como nunca se están distribuyendo apoyos a toda la gente; no hay un municipio de México en donde no se tengan Programas para el Bienestar. (…) En todas las viviendas de México, sobre todo en el medio rural —donde hay más pobreza—, llega un apoyo, no solo al municipio, sino a la comunidad y a los hogares», subrayó.