Ejército Mexicano realizó la Imposición de Insignias al personal militar que asciende al grado inmediato en Tuxpan

Tuxpan, Ver.- un verdadero martirio y calvario viven las personas que llegan a querer interponer una denuncia ante al alguno de los 9 fiscales, pues deben esperar cinco horas o más para ser atendidos, y ya ni se diga del tiempo para que su denuncia concluya, pues hay carpetas en investigación que dieron inicio en el 2018.

Saúl Suárez Cruz, presidente de la Barra de criminólogos de la Zona Norte de Veracruz, reconoció que la situación que viven día a día en la Fiscalía, da mucho de que hablar con la pésima atención que se tiene por parte de los servidores, por ello señala que son incontables casos de anomalías que han limitado el avance de las denuncias, por ello es que se tienen rezago más de 3 mil carpetas.

Esta situación afecta los ciudadanos no solo de Tuxpan, si no de la región, pues hay víctimas que viene desde Álamo, Cerro Azul por citar algunos municipios, y al no ser atendidos pierden parte de sus ingresos y días laborales a causa de la nula atención.

Dicha denuncia tiene el objetivo de hacer llegar la situación con la Fiscalía General del estado, para que sea la autoridad que intervenga para resolver las anomalías presentadas, y así los funcionarios se conduzcan hacia las víctimas con profesionalismo, honradez y respeto a sus derechos humanos.

Saúl Suárez, recalcó que lo ciudadanos no tienen la cultura de la denuncia, y este tipo de situaciones de no atender a quienes acuden a la fiscalía, afectará a qué los ciudadanos tengan la confianza de ir a levantar su denuncia.

Por Redacción Noreste