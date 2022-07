Ejército Mexicano y GN aseguran a 37 presuntos integrantes de la delincuencia organizada en Michoacán

Ciudad de México.- El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, compartió en redes sociales que por segunda ocasión fue detenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) a pesar de contar con un amparo.

Moreno narró en sus redes sociales que al arribar a la terminal aérea de México, proveniente de Washington, fue objeto una vez más de intimidación y de amedrentamiento por parte de los agentes del Instituto Nacional de Migración.

“Es increíble que este gobierno no respete la ley, no respete los derechos humanos, no respete las garantías de ningún ciudadano y por eso estamos denunciando todo lo que esta ocurriendo”, explicó el funcionario en la grabación.

“Una vez más molestando, con pretextos, con mentiras; sin documentos y ahí nos tuvieron retenidos, tuvimos que aplicar y darles a conocer la ley para que nos dejaran poder seguir el libre transito”, continúo ‘Alito’.

“No nos van a callar, este gobierno no nos va a asustar, no nos va a intimidar y los vamos a seguir denunciando ante todos los organismos internacionales para que pongan los ojos sobre México porque quieren romper el régimen democrático. Mexicanos no lo permitamos, cada día somos más, cada días somos miles y millones los mexicanos los que sabemos que Morena es una tragedia y una desgracia para México”, concluyó en uno de los dos videos compartidos por medio de sus redes sociales.