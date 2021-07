Ejidatarios de la comunidad de Arroyo del Arco bloquean caminos a PEMEX

Papantla, Ver.– Ejidatarios de la comunidad de Arroyo del Arco, bloquearon tramo carretero de manera parcial, evitando que los trabajadores de Petróleos Mexicanos llegaran a la batería Cobos 1, exigiendo que se responsabilicen de las afectaciones que han realizado a los caminos que llevan a sus parcelas.

Uno de los ejidatarios de nombre Pedro Tovar Granados mencionó que exigen un pago del año 2014, en ese entonces se levantó una minuta de trabajo y se acordó hacer un pago por parte de PEMEX, por motivo de las afectaciones a los caminos parcelario y hasta la fecha no les han pagado dicho recurso.

Foto: Noreste

Informó que los caminos a las parcelas está en pésimas condiciones, se han formado grandes hoyancos y está intransitable el acceso, «yo puedo componer mi camino, pero de ser así, les voy a interrumpir el paso a las unidades de PEMEX y ellos son los que resultarán afectados» agregó.

Puntualizó que debido a los caminos que están severamente afectados por el paso de las unidades de PEMEX, no se pueden sacar las cosechas del campo, como son cítricos y maíz, por lo que exigimos que se rehabiliten los caminos.

Así mismo otro ejidatario de nombre Carlos Martínez Salazar comentó que en octubre del año 2019, en el interior de su parcela se registró un derrame de hidrocarburo y hasta la fecha no le han pagado los daños que sufrió su terreno a causa de dicha fuga.

Foto: Noreste

En enero del 2021, personal de PEMEX, realizó trabajos de introducción de una tubería para subsanar unas líneas, pero de los pagos no se ve nada y esto como ejidatarios los afecta por que no pueden sacar sus cosechas.

Los afectados mencionaron que están esperando que PEMEX pague la renta de 40 años de sus tierras, pero no se tiene ninguna respuesta, están ocupando una extensión de terreno sin pagar y los ejidatarios son los más perjudicados pues no pueden ocupar sus tierras, de no recibir una respuesta favorable habrán de tomar otras medidas más drásticas a fin de qué les resuelvan sus demandas.

Por Delhy Galicia

También te puede interesar ver: Posible feminicidio sobre trabajadora de PEMEX en Coatzacoalcos