El 03 distrito electoral está llamado a ser una zona metropolitana: Arq. Braulio García

“No voy a llegar aprender, are lo que he venido haciendo a lo largo de 21 años de mi ejercicio profesional, como ciudadano he participado en dos procesos legislativos como lo es ley de obra pública y la nueva ley de ordenamiento territorial, si como ciudadano he logrado eso como el próximo diputado federal lograre muchas cosas más”, expreso el Arquitecto García Nieva.