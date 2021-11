¡El amor está en el aire! Kristen Stewart se compromete con su novia, Dylan Meyer

Foto: Instagram/ @pepeaguilar_oficial

Ciudad de México.- Lo que parecía un vuelo más en su agenda, se convirtió en una terrible experiencia para Pepe Aguilar y su familia, quienes viajaban con destino a Los Ángeles cuando de un momento a otro su avión privado se despresurizó.

Este lunes 1 de noviembre, el cantante Pepe Aguilar por medio de un video de casi dos minutos publicado en su cuenta oficial de Instagram @pepeaguilar_oficial, narra la historia en la cual, su avión privado en el que venía se despresurizó, lo que hizo que las bolsas de aire cayeran para que fueran utilizadas por los pasajeros y así regular su respiración.

El productor, compositor y empresario mexicano, en el video titulado “Hierba mala nunca muere!!!!”relató que es la primera vez que esto le sucede y “la experiencia estuvo muy interesante”, ya que pudo observar las reacciones de cada uno de los miembros de su familia.

Dijo el cantante mientras grababa a los integrantes de su familia. En su cilp, Pepe dejó ver que viajaba junto a su esposa Aneliz Álvarez, sus hijas Ángela y Aneliz; además de su hijo Leonardo y su perro, “Gordo”.

El cantante relató que le gusta tener el control lo que lo llevó a quitarse la mascarilla e ir a la cabina de control, pero al momento de caminar sintió que se desmayaba.

“Yo quería saber qué pasaba, quería tener el control, soy un control freak (…) Traía la mascarilla, y yo ‘¿Qué pasa?’, entonces, me quito la mascarilla, me levanto y cuando voy caminando hacia los pilotos me comienzo a desvanecer (…) Me regresé, me la volví a poner”.