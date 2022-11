El año próximo remodelarán el Aquarium con 300 mdp: Lima

Xalapa, Ver.- Diputados del Grupo Parlamentario del PRI, cuestionaron a Guillermo Fernández Sánchez, titular de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) en Veracruz, sobre los casos de hostigamiento sexual, violencia institucional y violencia política en razón de género, así como por la asignación de contratos para construcción a empresas de otros giros, y el por qué una regidora de Papantla, está registrada como funcionaria de “Sembrando Bienestar”.

Durante la comparecencia de Guillermo Fernández Sánchez, ante diputadas y diputados del Congreso del Estado, la legisladora priista Arianna Ángeles Aguirre, le entregó un sobre que le solicitó abriera, y que contenía el expediente de un servidor público denunciado por los delitos de hostigamiento sexual, violencia laboral, violencia política en razón de género y violencia institucional.

La Diputada puntualizó que la denuncia se hizo ante el Órgano de Control Interno de la dependencia, “en donde no ha pasado absolutamente nada”; también ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y ante la Fiscalía General del Estado. “Que pena que siga defraudando así la confianza del titular del Poder Ejecutivo depositada en usted y que sus subalternos defrauden la suya. Que indignante que no haya congruencia entre el decir y el hacer”.

“¿Considera que un servidor público que violenta a las mujeres de esta manera debe continuar al frente de una responsabilidad pública? porque es evidente que no se acata el Protocolo para la Prevención, Atención, y Sanción del Hostigamiento y Acoso Sexual. Tampoco se cumple la estrategia de Coordinación Estatal de Cero Tolerancia a la Violencia contra Mujeres y Niñas, que puso en marcha el señor Gobernador el 25 de enero de 2019”, dijo, y le exhortó a revisar el caso y se sancione de acuerdo a la ley.

El Secretario, quien además está en el padrón de beneficiarios de pensiones para adultos mayores, admitió que existen estos casos como el señalado por la Diputada, que está consciente de lo que está sucediendo, y no accedió a abrir el sobre; “me reservo el derecho de abrir el sobre en este momento, lo consideraré como información… como ventanilla que somos en la SEDESOL de atender cualquier requerimiento. Yo lo considero, tenemos que verlo, de qué trata…me doy por enterado.”

Contratos millonarios a empresas que no cumplen con el giro

Por su parte, el diputado Marlon Ramírez Marín, cuestionó al Secretario respecto al giro de las empresas a las que se les han otorgado contratos millonarios en la SEDESOL, y que además están señaladas en el informe de resultados de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Detalló que una de estas observaciones se refiere a una obra inconclusa, reportada como devengada en el informe de gobierno y proyecto de inversión de la Cuenta Pública 2021, que se reprogramó para 2022 en la cartera de proyectos FISE por 9,979.6 y sigue devengada, además, existe una observación por el orden de 50 millones de pesos, y según dice Auditoría, no hay soporte que se hayan llevado a cabo estas acciones.

Asimismo, se refirió a un contrato que fue entregado a Inmobiliaria y Comercializadora TECAR S.A. de C.V. y otro que es PROINHNER S.A.DE C.V, por el monto de más de 10 millones de pesos cada uno. “Una de esas empresas está registrada en el ORFIS como despacho contable, y la otra, en objeto social vende insumos para la Secretaría de Salud”.

El Diputado también expuso que Mónica Pelcastre García, de acuerdo con Transparencia, se encuentra registrada durante 2021 como analista administrativo de “Sembrando Bienestar” y cobró durante todo el año, sin embargo, ella funge como regidora de Papantla, y de acuerdo a la Constitución, para ser edil no se debe ser servidor público en ejercicio de autoridad. “Si es funcionaria y cobra en su dependencia, está haciendo uso de recursos públicos para hacer campaña, creo que es un asunto delicado”.

Marlon Ramírez Marín, pidió al Secretario revisar la funcionalidad del titular del Órgano Interno de Control de SEDESOL “porque eso explica la razón por la que la ASF observa 50 millones de pesos, y porqué el año pasado también hubo observaciones de este tipo. “Le sugiero que revise con atención, quien revisa sus cuentas”.

El Secretario previamente respondió que los giros de las empresas son de construcción de obra y de vivienda, y que se exige experiencia comprobada, argumento que quedó refutado con los documentos que el Diputado le entregó en mano, y posteriormente, no dio mayores explicaciones del tema de la funcionaria Mónica Pelcastre.

Finalmente, Marlon Ramírez Marín, externó: “el año pasado por una serie de hallazgos como este que le entregamos al ex Secretario de Salud, que lo desestimó, pues hoy ya no está, no, no se fue por misógino, se fue por cosas más serias.”

Por Redacción Noreste