El arte de la madera continúa firme en Tihuatlán

Poza Rica, Veracruz.- En el marco de la entrega de carnet de la incorporación al programa de apoyo de rehabilitación e inclusión para el bienestar de niñas y niños con discapacidad en las instalaciones del CRIT, el delegado estatal de Programas de Desarrollo en Veracruz, Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, dijo en entrevista con representantes de los distintos medios de comunicación que la jornada nacional de vacunación contra el covid-19, avanza con mayor fuerza en el estado de Veracruz, sobre todo en las comodidades en los menores de los 17 años de edad.

Afirmando que hoy la prioridad es abatir rezagos de los que no se han vacunado, y se van a vacunar con CANSINO, en los puntos donde va a darse el pago de adultos mayores, indicando qué se tuvo que correr el arranque de estos pagos para que se genere toda la logística, porque son 1,143 puntos en 61 municipios en el estado de Veracruz, donde se han tenido una baja incidencia de vacunación.

Huerta Ladrón de Guevara indicó que se van a concentrar fuerzas ahí, ya que se tienen otras tareas en otras áreas de los programas sociales, pero en particular en la jornada de vacunación, pero también indicó que se tiene como prioridad las segundas dosis de todos aquellos que por alguna causa involuntaria no fueron a recibir la segunda dosis, que son un promedio del 10% por tramo generacional que no fueron, por lo que se tiene que cubrir y se tiene que hacer módulos polivalentes sobre todo en las ciudades como Poza Rica, que vacunan a Tihuatlán y Coatzintla y Tuxpan como ejemplo.

Añadiendo que en estos módulo polivalentes habrá vacunas, CANSINO, para que haya o tengan la cantidad suficiente para los que no fueron a vacunarse, para que acudan por su segunda dosis, esas son las prioridades, así como se defiende la salud de la gente, también la reactivación económica, por eso los programas sociales son muy importantes en Veracruz, concluyó.

Por Gabino Escamilla Hernández