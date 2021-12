El Chente de Sonora; hombre se hace viral por cantar como Vicente Fernández

Sonora.- Un hombre en situación de calle, identificado como Roberto Valenzuela, fue bautizado por usuarios del internet como “El Chente de Sonora”.

Fue en redes sociales cuando Don Valenzuela apareció interpretando con una gran similitud a Vicente Fernández, de acuerdo con el medio Telemax Sonora, el hombre de la tercera edad vive en situación de calle y en su mochila carga algunas cobijas y unas cuantas pertenencias.

“El Chente de Sonora” se autonombró un artista de la calle.

“Yo soy un artista reconocido a nivel mundial, como pordiosero o como sea, como sea, como pordiosero o como limosnero, pero no como ratero o como asaltante, ni como secuestrante, porque yo no secuestro, no robo, nomás soy el artista de la calle”.