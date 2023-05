¡El colmo! Centro de Salud Santa Fe, sin luz

Tihuatlán, Ver.- Una tarde agradable con la rifa de regalos, mariachi y la actuación de la doble de Jenni Rivera, mamás de la cabecera municipal fueron festejas este domingo, mismas que a la vez fueron reconocidas por su labor en el hogar y el cuidado de sus hijos, otras en el ámbito laboral.

Fue en el auditorio municipal, en donde las reinas del hogar acudieron a pasar una tarde agradable, en la que disfrutaron del show, y la rifa de regalos, entre ellos refrigeradores y estufas, los cuales fueron entregados por la presidenta del DIF Municipal, Patricia Ortiz Galassi, el alcalde Leobardo Gómez González y ediles del Ayuntamiento.

En su mensaje el alcalde reconoció la inmensa labor de las mujeres, que como madres sacan adelante a su familia sin importar todas las adversidades o los retos que deben enfrentar en su entorno social, lo que sin duda es digno de valorar.

“Yo me siento orgulloso de contar con mi madre, misma que a sus 90 años me sigue cuidando y dando consejos, lo que me motiva seguir adelante, a la vez cumpliendo con la encomienda de mi padre, quien antes de fallecer me pidió que cuidara de ella”, resaltó.