El compromiso es con el pueblo: José Manuel Pozos Castro

TUXPAN.- «Quienes ya han gobernado sin resultados ya merecen irse a su casa, Morena les va a enseñar cómo gobernar sirviendo al pueblo», dijo José Manuel Pozos, candidato de Morena a la alcaldía.

Durante un encuentro con vecinos de las colonias El Retoño, La Luna, Sal Si Puedes, Sol de Justicia y Teresa Benítez, el candidato expuso que, si se acaba la corrupción, se podrá combatir tantísimo rezago en el municipio.



Los ciudadanos se mostraron atentos a las propuestas del candidato, quien les garantizó que el triunfo de Morena en Tuxpan permitirá que la mafia del poder salga de Tuxpan y se logre ese cambio tan necesario y urgente.



“Tuxpan será trasformado, de eso me encargaré yo, vamos a reparar calles, a introducir servicios, vamos a ser un gobierno austero que priorice las necesidades de la ciudadanía, no puede haber funcionarios ricos y pueblo pobre, serán funcionarios que caminen y escuchen las necesidades de la población”.

José Manuel Pozos destacó que Morena representa la transformación verdadera, el cambio para tener mejores servicios médicos, agua potable, seguridad y urbanización, porque las familias ya merecen vivir en un Tuxpan digno.



«No se puede invertir tanto dinero en el bulevar, cuando hay tantas carencias en colonias y comunidades. Gobernaremos con planeación, con responsabilidad y con sentido social, atendiendo a quien más lo necesita», reiteró.



En las colonias Romance y Nueva Italia, el aspirante a la alcaldía indicó que Morena es compromiso con el pueblo, es no mentir, no robar y no traicionar a los tuxpeños.

En Casa Bella hizo un reconocimiento al magisterio, por respaldar a la Cuarta Transformación y destacó que en 3 años de gobierno de López Obrador ya se ven grandes avances.