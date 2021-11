El conductor Patricio Cabezut es denunciado por presunta violencia familiar

Foto: TN

Ciudad de México.- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) inició una investigación contra el conductor de televisión Patricio Cabezut por el presunto delito de violencia familiar.

De acuerdo con el información del periodista Carlos Jiménez, su pareja Aurea Zapata interpuso la denuncia penal y en ella manifestó que desde hace tiempo recibe amenazas e insultos de parte del conductor.

La mujer asegura que Patricio Cabezut la amenaza con quitarle a sus hijas e incluso le ha mostrado audios de sus conversaciones con amigos y familiares donde les informa que quiere separarse.

Trascendió que en la denuncia Cabezut también ha colocado cámaras y grabadoras de audio en su hogar para hostigar y vigilar a su pareja sentimental.

Días antes de que se diera conociera la denuncia, el conductor se pronunció al respecto a través de una entrevista para TVNotas, donde señaló que al parecer su esposa lo engañó con otro hombre y asegura que ambos planean “destruirlo”.

También explicó que le entregaron un apercibimiento, que en términos legales es una advertencia, con el objetivo de no hostigarla tanto a ella como a su familia, incluso que debe dejar su domicilio.

“Hoy (domingo 21 de noviembre) recibí un citatorio para presentarme en la Alcaldía Benito Júarez, porque Aurea me levantó una demanda por violencia familiar, pero eso no es todo”.

Según Cabezut, las cosas cambiaron hace unas semanas, luego de que su esposa publicara ciertas cosas en sus redes, razón por la que se comportó distante y fría, esto según él.

“Ella compartió unas frases en las que parecía que hablaba de otro hombre, no de mí, e incluso varios amigos me escribieron para preguntarme que qué pasaba (…) Obvio, le pedí una explicación y que bajara esas imágenes”, declaró el conductor.

“Aurea tenía como un mes que había encontrado nuevo empleo, tomó el puesto de relaciones públicas del grupo del doctor Díaz Campuzano; ahí ella tenía un jefe y un día que se vio con él, Aurea me apagó el celular por tres horas y no supe nada de ella ”.

“Dijo que su celular no servía, así que le respondí: ‘Pues préstamelo para ver si prende’, y no me lo quiso dar, me dijo que eso era intimidación, y ahí se soltó a decir que ya tenía más de 10 años soportándome, que ya no podía más; que si la seguía presionando, llamaría a la policía (…) Como se puso mal, dejé el asunto por la santa paz, al menos esa noche”.