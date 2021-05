El dúo británico Placebo anuncia que su octavo álbum está listo

México.– En el año 2003 el dúo británico Placebo lanzó su séptico material discográfico nombrado «Loud Like Love». Tras ocho largos años de espera, Brian Molko y Stefan Olsdal anunciaron que su octavo álbum al fin está listo.

A través de sus redes sociales, el dúo británico realizó una extensa publicación en la que anunciaron varias puntos. El primero y más importante es que su octava placa ya está lista. Otra de los asuntos que comunicaron es que se encuentran planeando una gira de conciertos.

Foto: Binaural

«‘¡Nueva música y conciertos!’ es el grito de guerra y te escuchamos. Por favor, no te desesperes y confía en que el octavo álbum está terminado y listo para su lanzamiento. Actualmente también estamos ocupados reservando fechas en vivo», afirma el mensaje.

En la misma publicación, Brian Molko y Stefan Olsdal detallaron que están dispuestos a leer a sus fans para conocer su opinión en torno a qué tipo de mercancía les gustaría tener: carteles, playeras, pósters, etcétera. Sin duda alguna es una alternativa que pocas bandas realizan.

«¿Qué más podemos hacer por ti? ¿Puedes ayudarnos haciéndonos saber lo que buscas? Nos encantaría saber de ti. Y como pronto nos veremos mucho más, realmente nos gustaría saberlo. Regístrate en nuestra lista de correo y te enviaremos algunas preguntas para responder», señalan.

Placebo se formó en 1994. Dos años después lanzó su álbum debut homónimo, con temas como «36 Degrees» y «Nancy Boy». Destacan los discos Without You I’m Nothing (1998) y Meds (2006), de los cuales se desprenden éxitos como «Pure Morning» y «Song to Say Goodbye».

Foto: Redacción Atómica

En octubre del año pasado, la banda celebró 20 años desde el lanzamiento de su material Black Market Music (2020), compartiendo una serie de videos protagonizados por Molko y Olsdal en los que cuentan el proceso creativo del mismo.

Con información de Milenio

