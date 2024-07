El famoso crucero de fiestas Jolly Roger y otras embarcaciones se hunden en Barbados tras el paso del huracán Beryl

Barbados.- El huracán Beryl atravesaba el martes aguas abiertas convertido en un monstruoso huracán de categoría 5 con una trayectoria que lo llevará cerca de Jamaica y de las Islas Caimán luego de haber tocado tierra en el Caribe suroriental, donde causó al menos dos muertos.

El devastador huracán Beryl destruyó la tarde del lunes varias embarcaciones, entre ellas el crucero Jolly Roger, impacto que quedó grabado en video, además destruyó infraestructura portuaria y carreteras en Barbados, mientras que Jamaica ya se prepara para recibir al primer ciclón de la temporada en el Atlántico.

La primera ministra de Barbados, Mia Mottley, informó en un mensaje a la nación que Beryl hundió más de 20 barcos pesqueros, incluidas las históricas embarcaciones Jolly Roger y Dreamchaser que naufragaron en el fondo del puerto.

El Jolly Roger, era reconocido como uno de los cruceros más grandes y famosos para realizar fiestas en el Caribe. Sin embargo, la embarcación lo no logró soportar la fuerza de Beryl y a pesar de su gran tamaño sucumbió y se hundió en la profundidad del agua.

El video del hundimiento del crucero Jolly Roger fue compartido en la plataforma X y muestra a la embarcación sumergiéndose por la parte delantera y posteriormente hundiéndose el resto del crucero. Mientras que, aterrados por la situación, los testigos hacían varias exclamaciones de sorpresa.

Devastador huracán Beryl destruye carreteras en Barbados

La primera ministra de Barbados, Mia Mottley, precisó que todavía era demasiado pronto para saber la magnitud de los daños en la infraestructura de las viviendas.

A pesar de los daños recibidos, Mottley instó a los barbadenses «a dar gracias, ya que la situación podría haber sido mucho peor».

Por otro lado, el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, comunicó esta tarde a los jamaicanos que está contemplando la posibilidad de aplicar órdenes en virtud de la Ley de Gestión de Riesgos de Catástrofes para dotar al Ejecutivo de los poderes necesarios para responder rápidamente al impacto del huracán Beryl.

Este año, el Atlántico tendrá una temporada de huracanes muy por encima del promedio, con la posibilidad de hasta trece huracanes, de los cuales hasta siete pueden ser de categoría mayor, según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) de Estados Unidos.

El pronóstico refleja que este año se podrán formar un total de entre 17 y 25 tormentas, es decir, con vientos máximos sostenidos por encima de los 62 kilómetros por hora.

Así se hundió la famosa embarcación Jolly Roger tras el paso del Beryl:

The Jolly Roger party boat in Bridgetown, #Barbados, has sunk from hurricane #Beryl.

📸: mr_white2.1 pic.twitter.com/RLkd5rgxPo

— StormHQ ☈ (@StormHQwx) July 1, 2024