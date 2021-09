El FBI busca a Larry Ramos se quitó el grillete y huyó, se cree que su pareja Ninel Conde lo ayudó a escapar

México.- El cantautor mexicano Juan Gabriel cumpliría este sábado 71 años, pero mientras su familia sigue enfocada en preservar su legado musical y otros artistas celebran su vida con homenajes, sigue la controversia en torno a su muerte, sus hijos y su herencia.

Todas las polémicas “que requieren acciones legales están en manos de los abogados”, dijeron a Efe fuentes cercanas a Iván Aguilera, el hijo mayor y heredero universal del artista. “La familia está enfocada en preservar el legado de Juan Gabriel y mantener viva su música”, aseguraron.

Uno de los tantos escándalos han sido impulsados por el exmanager del “Divo de Juárez”, Joaquín Muñoz, quien viene dando de qué hablar desde 2018 cuando afirmó que el cantautor de temas legendarios como “Amor eterno” estaba vivo y que había pretendido estar muerto “por problemas económicos”.

Entonces, los representantes legales de Aguilera en Miami le habían exigido a Muñoz que cesara con esas afirmaciones. Sin embargo, no iniciaron un proceso legal en su contra y se desconoce qué harán ahora que el exmanager ha ido más allá de las palabras.

En las Navidades de 2019, Muñoz comenzó a pedir en las redes sociales dinero supuestamente para el artista, cuyo nombre legal era Alberto Aguilera Valadez.

“Hagamos feliz a nuestro Alberto apoyándolo en esta Navidad con lo que puedan a la cuenta”, escribió Muñoz el 23 de diciembre en las redes sociales dando varios números de cuenta en diferentes bancos. El día 25 publicó un mensaje de agradecimiento asegurando que el cantante se había podido comprar “un tanquecito de oxígeno”.

También en las últimas semanas se ha afirmado que hay más hijos secretos del artista, quien a pesar de nunca haber dicho abiertamente que era gay respondía ante los cuestionamientos de la prensa sobre su sexualidad con la frase “Lo que se ve no se pregunta”.

Los gestos femeninos y los atuendos extravagantes eran una parte esencial de la personalidad pública de Juan Gabriel, quien es considerado como uno de los compositores más prolíficos de la música en español. Para el momento de su muerte, por un infarto al miocardio, había registrado alrededor de 1.800 canciones.

Aun así, desde que murió el 28 de agosto de 2016 en la localidad de Santa Mónica, en Los Ángeles, en EEUU, no le han dejado de salir nuevos hijos. Al menos tres afirmaron tener pruebas de que son descendientes biológicos del cantautor, pero solo uno -Luis Alberto Aguilera- demostró el parentesco a través de una prueba de genética de ADN.

A finales de 2019, la cantante Dulce, quien fue amiga de Juan Gabriel en vida, afirmó que aún el público no había conocido a dos hijos más del cantautor. “Hay un pequeño, menor de edad, que no ha salido a la luz no sé por qué”, indicó la artista.

“También hay otro muchacho guapísimo, que nunca va a salir a la luz porque no le interesa y quiere mantener su privacidad”, añadió.

Actualmente, hay dos días oficiales dedicados a Juan Gabriel en Estados Unidos, el 17 de diciembre, en Las Vegas, y el 5 de octubre, en Los Ángeles.

Y también se espera el estreno de la canción El sol ya salió, que compuso al lado Diego Verdaguer y Amanda Miguel y que podría salir a la luz en un par de semanas.

Juan Gabriel celebró su último cumpleaños en la ciudad mexicana de Cancún, donde dio una fiesta a la que acudió medio centenar de personas, entre los que se encontraban familiares, amigos y contactos profesionales.

