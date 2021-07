El Frente Magisterial Democrático del Noroeste en Poza Rica

Poza Rica, Ver.- Familiares del trabajador petrolero, Ambrosio Almanza, denunciaron posibles negligencias en el Hospital Regional de Pemex en Poza Rica, debido a que al ex funcionario del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) sección 30, no se le otorga la atención necesaria y hasta el momento no cuentan con un diagnóstico certero.

Destacaron que el pasado fin de semana el trabajador jubilado presentó malestares en su cuerpo fuera de lo común, que comprometían la función de sus extremidades, por lo que fue trasladado al área de emergencia del citado hospital.

Desde el fin de semana al trabajador petrolero solo se le ha realizado un estudio, sin embargo, los familiares afirmaron que requiere de otros análisis neurológicos para confirmar que tipo de daño cerebral presenta y se le dote del tratamiento respectivo, pero esto no es posible debido a la falta de especialistas y equipo de análisis en el nosocomio.

Foto: Isaac Carballo Paredes

Los familiares aseveraron que por el momento el diagnóstico general es infarto cerebral, pero este no es definitivo ya que no existen estudios contundentes que certifiquen este hecho, por lo que no hay tratamiento médico que se le otorgue al paciente, mientras tanto el cuerpo del petrolero se paraliza por completo.

Los familiares del paciente, que ya se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos, hicieron un llamado a la directiva del Hospital Regional, para que se le otorgue al trabajador jubilado la atención necesaria y urgente que requiere, puesto que su estado de salud es delicado y podría morir esperando un diagnóstico.

Por Isaac Carballo Paredes