«El Gordo» de la lotería cayó en Veracruz

Veracruz, Ver. – Este sábado por la tarde en Sesión de Cabildo fueron entregadas las comisiones a los regidores del Ayuntamiento de Veracruz. La presidenta municipal, Patricia Lobeira Rodríguez, leyó el documento donde se informaba a los ediles sus encargos durante los próximos cuatro años, acción que generó la queja de los morenistas, quienes nada pudieron hacer para evitarlo, pues fue aprobado el punto del orden del día por mayoría.

“Al día de hoy esta es la primera reunión que tenemos con usted, no hubo una reunión previa donde pudiésemos platicar sobre la cuestión de las comisiones y que, con base en nuestros perfiles, hasta este momento, a mi no se me ha preguntado cual ha sido mi trayectoria y cual ha sido mi currículo, al igual que a mis compañeros. Entonces yo no veo pertinente que se asignen comisiones con base en algo que se desconoce, nos están mandando prácticamente a la guerra sin fusil, tiene que haber dialogo y esto yo se lo comento y estaremos hacia los próximos cuatro años sea así, como grupo que viene de MORENA, de la extracción morenista, le puedo decir que todo lo que sea beneficiario para Veracruz va a ir, pero vamos a estar vigilantes de lo que no”, acusó Sebastián Cano Rodríguez.

Las comisiones quedaron repartidas de la siguiente manera:

Hacienda y Patrimonio Municipal, Gobernación, Reglamentos y Circulares: Síndico, Manuel Rivera Polanco, y Regidora Primera, Sonia Colorado Alfonso.

Educación, Recreación, Cultura, Actos Cívicos y Fomento Deportivo, Comercio, Centrales de Abasto, Mercados y Rastros, Regidora Primera, Sonia Colorado Alfonso.

Centro Histórico, Transparencia y Acceso a la Información, Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales, Regidor Segundo, Gianfranco Melchor Robinson.

Desarrollo Social, Humano y Regional, Comunicaciones y Obras Públicas, Participación Ciudadana, Regidora Tercera Gabriela Mercedes Aguirre Reva.

Áreas Naturales Protegidas, Desarrollo Económico, Asentamientos Humanos, Fraccionamientos, Licencias y Regularización de la Tenencia de la Tierra, Regidor Cuarto, Luis Enrique Beltrán Calderón

Limpia Pública, Fomento Agropecuario, Registro Civil, Panteones y Reclutamiento Regidora Quinta, Aurora Alvízar Guerrero.

Carnaval, de la Niñez y Familia, Regidor Sexto, Sebastián Cano Rodríguez

Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, Protección Animal, Regidora Séptima, Dolores Hernández Sarmiento.

Impulso a la Juventud, Desempeño, Regidor Octavo, Daniel Martín Lois.

Ciencias y Tecnología, Población, Regidora Novena, Virginia Roldan Ramírez

Protección Civil, Ornato, Parques y Jardines y Alumbrado, Regidor Decimo, José Patricio Franceschy Marín.

Tránsito y Vialidad, Bibliotecas, Fomento a la Lectura y Alfabetización, Política y Prevención del Delito, Regidor Décimo Primero, Álvaro Espinosa Rolón

Fomento Forestal, Ecología y Medio Ambiente, Planeación de Desarrollo Municipal Regidora Décimo Segunda, Lissette Martínez Echeverria

Turismo, Salud y Asistencia Pública, Igualdad de Género, Regidora Décimo Tercera, Belem Palmeros Exsome.