El Metro CDMX operará el 1 de mayo con horario especial

Ciudad de México.– Este lunes 26 de abril se mantienen las condiciones altas de ozono en la Megalópolis por lo que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) dio a conocer que para este martes se activa el Doble Hoy no circula, el cual aplica desde las 5:00 horas y hasta las 22:00 horas de este día, por el momento.

Estos son los vehículos que no podrán circular

Mañana no circulan los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2, así como holograma de verificación tipo 1 cuyo último dígito numérico sea 0, 2, 4, 6, 7 y 8, y aquellos cuya matrícula esté conformada sólo por letras.

Tampoco pueden circular los vehículos de uso particular con matrícula local sin holograma de verificación y los vehículos con matrícula foránea de uso particular que no porten holograma de verificación o cuyo holograma no sea “E”, “00” ó “0”.

También dejan de circular las pipas de gas licuado de petróleo cuya matrícula sea PAR, con excepción de aquellas que usen válvulas de desconexión seca Los vehículos de carga local o federal dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas y los taxis con holograma de verificación “1” o “2” tendrán restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

Exenciones

Vehículos que porten holograma “E”, “00” o “0” cualquiera que sea su uso (salvo unidades de reparto de gas licuado de petróleo).

Vehículos de uso particular destinados en circunstancias manifiestas y urgentes, para atender una emergencia médica (incluye vehículos con personas que asisten a la vacunación por la COVID-19).

Vehículos de uso particular de trabajadores y trabajadoras del sector salud en todas sus especialidades, paramédica, administrativa y de apoyo, siempre y cuando porten el símbolo de salud sellado y firmado por su centro de trabajo.

Vehículos para personas con discapacidad que cuenten con el permiso para exentar el Hoy No Circula por Discapacidad, el Holograma de Discapacidad, o matrícula para personas con discapacidad.

Vehículos que porten la constancia tipo “Gas” o “A” Autorregulación.

Vehículos identificados con tarjeta de circulación de servicio público de pasajeros y turismo (vagonetas, microbuses y autobuses) con placa federal o local, que cumplan con las disposiciones de verificación vigentes.

Vehículos de servicios urbanos, destinados a prestar servicios de emergencia, salud, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil, de vigilancia ambiental y distribución de combustibles (excepto distribución de gas licuado de petróleo).

Vehículos destinados a cortejos fúnebres y transporte de servicios funerarios, que cuenten con holograma de verificación vigente.

Vehículos que transportan mercancías o productos perecederos en unidades con sistemas de refrigeración, así como las unidades revolvedoras de concreto.

Transporte de residuos y materiales peligrosos que cuenten con la autorización correspondiente, excepto vehículos que transporten combustibles (gasolina, diésel y gas L.P.) Restricciones de la Industria federal.

