El niño de Nevermind demanda a Nirvana

Londres, Inglaterra.- El baterista de la banda británica “The Rolling Stones” falleció este martes a los 80 años de edad, se había sometido recientemente a una operación, lo cual forzó su retirada de la próxima gira planeada por el grupo en Estados Unidos.

Su publicista Bernard Doherty, fue el primero en confirmar los hechos a través de un comunicado.

“Es con inmensa tristeza que anunciamos la muerte de nuestro querido Charlie Watts. Ha fallecido en paz en un hospital de Londres hoy mismo rodeado de su familia”, expresó Doherty.

Foto: Charlie Watts falleció el día de hoy a los 80 años de edad.

La noticia impactó en la prensa inglesa e internacional. Los principales medios del Reino Unido reflejaron las palabras de Doherty e hicieron mención a la reciente renuncia del afamado baterista a la gira de la banda musical, Los médicos consideraron que no era apto para unirse a la gira reprogramada de 13 fechas de No Filter, que comienza el próximo mes, y le prescribieron semanas de “descanso y recuperación”, según reveló el diario The Sun.

Watts bromeó entonces: “Por una vez, no he llegado a tiempo” y añadió: “Estoy trabajando duro para ponerme completamente en forma, pero hoy he aceptado, por consejo de los expertos, que esto llevará un tiempo”. “Después de toda la decepción con los retrasos de la gira causados por Covid, realmente no quiero que los muchos fans de los Stones en Estados Unidos que han tenido entradas tengan otro aplazamiento o cancelación”, señaló el músico quien murió hoy acompañado de su familia.

Foto: La banda se estaba preparando para su 60 aniversario.

El objetivo de la banda era que volvieran a estar en forma para las grandes celebraciones del 60 aniversario de la banda en 2022, cuando lanzaron su primer álbum de canciones originales en 17 años.

A principios de los años sesenta, Watts ya era un músico conocido en el circuito de R&B de Londres. Tocaba en varias bandas, entre ellas la más importante era Blues Incorporated, que integraban varios músicos que luego harían una gran carrera: su líder Alexis Korner y Jack Bruce (Ginger Baker, también integrante de Cream como Baker, reemplazó a Watts tras su partida).

Foto: The Rolling Stones compartió el comunicado emitido por el mánager de Charlie Watts en el que se anunció su muerte.

Traducción del comunicado

Una declaración de su portavoz:

“ Con inmensa tristeza anunciamos la muerte de nuestro amado Charlie Watts. Falleció pacíficamente en un hospital de Londres el día de hoy rodeado de su familia.

Charlie fue un querido esposo, padre y abuelo y también como miembro de The Rolling Stones uno de los mejores bateristas de su generación.

Solicitamos amablemente que se respete la privacidad de su familia, miembros de la banda y amigos cercanos en este momento difícil”.

Redacción por Noreste