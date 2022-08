El nuevo plan de estudios que entrará en vigor en agosto de 2023, no perjudicará a maestros y alumnos: Presidente

México. – El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a rescatar a los 10 mineros atrapados en el municipio de Sabinas, en el estado de Coahuila, y dejó en claro que no ocurrirá lo de Pasta de Conchos en el año 2006 donde el Gobierno decidió no rescatar a los trabajadores.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador reveló la instrucción dada las autoridades federales para el rescate de los trabajados en la mina El Pinabete: no darse por vencidos hasta lograr el objetivo.

La instrucción es que no nos demos por vencidos, no va a suceder lo de Pasta de Conchos que se decretó que no había ya ninguna posibilidad de recuperar a los mineros, nosotros no, ahí vamos a estar“, declaró.

El mandatario mexicano dijo entender la inconformidad de los familiares de los mineros atrapados, luego de que el Gobierno Federal les anunciara que el rescate llevará un mínimo de seis meses.

“Se está dialogando con ellos (los familiares de los mineros atrapados), es muy triste, entendible, la situación de los familiares de los mineros atrapados. Merecen toda nuestra consideración, respeto. Son situaciones muy graves, lamentables”, explicó.

“Ellos no están de acuerdo (en el rescate que llevará al menos seis meses), no es que no quieren rescatar a sus familiares, es que les parece mucho tiempo”, puntualizó.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que el rescate de 10 trabajadores de la mina El Pinabete podría tardar entre seis y 11 meses, condenaron familiares de los mineros.

Los familiares reclamaron que la mejor opción para sacar a sus seres queridos sea realizar un tajo abierto con obras de rampas de acceso inclinado para abrir una entrada a la mina desde la superficie.

El derrumbe ha reactivado la polémica en México por la actuación de las mineras en la región carbonífera, donde se han registrado más de 100 muertes de personas dedicadas a la minería, de acuerdo con la Familia Pasta de Conchos, que agrupa a familiares de fallecidos en el derrumbe de 2006 en la mina de ese nombre.

