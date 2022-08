El número de médicos cubanos contratados en México pasará de 500 a 641: Zoé Robledo

México. – Zoé Robledo, titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), apuntó que crecerá el número de médicos especialistas cubanos que vendrán a laborar a México.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, Robledo Aburto apuntó que el número de médicos cubanos contratados pasará de 500 a 641, esto con la finalidad de cubrir las plazas en el Sector Salud en nuestro país

El presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó contra quienes critican a llegada de médicos especialistas cubanos para trabajar en México.

El mandatario mexicano apuntó como infame el hecho de que se cuestione que vengan a trabajar médicos cubanos a nuestro país, a quienes dejó en claro que “les guste o no les guste” van a seguir contando con el apoyo de estos especialistas.

“Me parece infame el estar cuestionando el que vengan médicos de Cuba especialistas a ayudarnos porque durante mucho tiempo se abandonó la educación pública y no se formaron en México médicos suficientes ni especialistas, y la culpa de que no tengamos médicos ni especialistas en particular es de los que se dedicaron a saquear, a robar al país, a los que apostaron a privatizar toda la actividad productiva y social de México”, explicó.

«Y les guste o no les guste, vamos a seguir contando con el apoyo de médicos especialistas que no tenemos en el país. parece como que no quieren escuchar, o les entra por un oído y les sale por otro, o no quieren ver porque son muy dogmáticos los conservadores, muy fanáticos”, agregó.