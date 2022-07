El Papa Francisco establece nuevas disposiciones para el Opus Dei

Estados Unidos.- Un joven adulto no vacunado de Nueva York contrajo recientemente poliomielitis, el primer caso en Estados Unidos en casi una década, informaron el jueves las autoridades de salud.

Las autoridades dijeron que el paciente, que vive en el condado de Rockland, había desarrollado una parálisis.

La persona desarrolló síntomas hace un mes y no viajó de manera reciente fuera del país, dijeron las autoridades de salud del condado.

Al parecer, el paciente tenía una variante del virus derivada de una vacuna, tal vez de alguien que se vacunó con una vacuna viva —disponible en otros países, pero no en Estados Unidos— y la propagó, dijeron las autoridades.

La persona ya no se considera contagiosa, pero los investigadores intentan averiguar cómo se produjo la infección y si otras personas estuvieron expuestas al virus.

Piden vacunarse contra la polio

La mayoría de los estadounidenses están vacunados contra la poliomielitis; sin embargo, este hecho debería servir como llamada de atención a los no vacunados, dijo Jennifer Nuzzo, investigadora de pandemias de la Universidad de Brown.

“Esto no es normal. No queremos ver esto”, dijo Nuzzo. “Si estás vacunado, no es algo de lo que debas preocuparte. Pero si no has vacunado a tus hijos, es muy importante que te asegures de que estén al día.”