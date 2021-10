El papa Juan Pablo I será beatificado; su pontificado sólo duró 33 días

Foto: EFE

Alemania.- Los investigadores de la policía alemana que llevan el caso Madeleine McCann, la pequeña que desapareció en 2007 durante las vacaciones en Portugal con sus padres, Kate y Gerry McCann, aseguran saber quién fue el culpable del caso. Así lo ha asegurado en The Mirror el fiscal Hans Christian Wolters, quien admite que están “100% seguros” de haber hallado al hombre que secuestró y posteriormente mató a la menor.

Su identidad es Christian Brueckner, un hombre de 44 años que actualmente se encuentra en la cárcel por otros delitos. Precisamente por ello, el fiscal ha explicado que se están tomando el “tiempo necesario” para reunir todas las pruebas y no dejar cabos sueltos.

Según Wolters, los investigadores esperan reunir toda la información necesaria para 2022, momento en el que presentarán cargos oficiales contra él

“Ahora es posible que podamos acusarle. Tenemos esa evidencia. Pero no se trata solo de acusarlo, queremos hacerlo con la mejor evidencia posible […] Si tuviéramos un vídeo del acto o una foto de Madeleine muerta con Brueckner en la cámara, no habríamos tenido que hacer un llamamiento público”.

Ya en 2017 Brueckner se convirtió en un potencial sospechoso para la policía británica. En el momento de los hechos, vivía en una camioneta cerca de Praia da Luz y del resort Ocean Club, donde desapareció Maddie. Años antes se le había inculpado de violación a una mujer irlandesa en el Algarve y de otros delitos de exhibición de menores.

La Fiscalía alemana aseguró en junio de 2020 que la menor estaba muerta. No dio más detalles sobre el caso y tampoco ha aportado mucha más luz Wolters:

“No tenemos cuerpo ni ADN, pero tenemos otras pruebas (…) Basado en la evidencia que tenemos, no conduce a ninguna otra conclusión (…) No puedo decir sobre qué base asumimos que está muerta (…) Pero para nosotros, no hay otra posibilidad (…) No hay esperanza de que esté viva”.