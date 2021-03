‘El Piojo’ Herrera reveló que Thalía es su amor platónico (Video)

México.- El asueto que vive Miguel Herrera lo ha llevado a revelar algunas vivencias curiosas, siendo una de las más recientes la que expuso aspectos sentimentales, lo cual lo llevó a mencionar que Thalía es su amor platónico.

Todo surgió cuando el Piojo y Ángel García Toraño, hoy sin empleo tras ser despedido de ESPN, empezaron a hablar de las visitas que realizó el estratega al BarBar, lugar que solía ser punto de reunión de futbolistas y artistas hasta que fue baleado Salvador Cabañas en su interior.

Foto: Web

Toraño le señaló al Piojo que los estrategas son incongruentes al pedirle a sus jugadores que no asistan a ese tipo de lugares, a lo que el Piojo reviró que no existían las redes sociales. Enseguida, el exdirector técnico del América comentó que era un sitio que frecuentaban actrices, motivo que llevó al primero a cuestionarle si había salido con alguna, algo que negó aunque después soltó el nombre de Thalía.

“Le digo a mi mujer que el día que salga con Thalía ‘me tienes que aplaudir’. Me encanta Thalía”, mencionó el Piojo previo a ser cuestionado a quién prefería entre ella y Lucero, otra gran estrella. “Me gusta más Thalía, pero las dos son guapísimas, eso no quiere decir que no me guste una de la otra”, añadió.

El Piojo comentó que estaría dispuesto a darle unos besos a Thalía si lo llegara a invitar a alguno de sus videos.

Con información de Medio Tiempo