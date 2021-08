El Presidente se solidariza con la periodista Azucena Uresti

México. – El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, este martes reprobó las amenazas contra la periodista Azucena Uresti y otros medios de comunicación.

López Obrador informó que dio instrucciones para proteger a la periodista:

El mandatario federal, apuntó que los periodistas tendrán “la garantía de que siempre nuestro gobierno va a proteger a quienes llevan a cabo este oficio, quienes se dedican al noble oficio del periodismo y a todos los ciudadanos”.

“ Repruebo completamente esas amenazas, no admitimos que se actúe de esa forma, y vamos a proteger a Azucena y a proteger a todos los mexicanos, es nuestro responsabilidad, la protección de los mexicanos que no sean dañados, que no sean intimidados, que no sean amenazados por nadie”.