El próximo gobierno municipal debe de ser una persona con más visión hacia el futuro de Poza Rica: Miguel Vargas Martínez

Poza Rica, Ver. – El profesor Miguel Vargas Martínez escultor pozarricense dijo en entrevista que en estos tiempos de elecciones la ciudadanía debe de analizar muy bien por quien va a depositar su voto, ya que hace tres años todos votamos por un cambio y ahora lo que estamos viviendo es con un gobierno que no es integral, nunca trató de servir, y se olvida que no nadamás de pan vive el hombre y con esos gobierno no se hubieran hecho la zona Arqueológica del Tajín, las cabezas colosales.

Hoy tenemos un gobierno que no es integral, porque no es un gobierno que acata las necesidades que un pueblo requiere, dijo que no nadamás de cemento, agua y luz, lo que se debe de dar a un pueblo, dijo el profesor que es muy fácil así, porque son votos seguros, con el cemento donde se pisa a diario, la luz, el agua que bebemos al día, con ello están garantizando un voto, pero se olvidan del arte, la cultura, como es algo que es abstracto, es algo que los políticos no le entran por ahí, como no es garantía de votos.

Foto: Noreste

Así mismo el profesor Miguel Vagas Martínez, recordó que hace muchos años Poza Rica tenía su ballet y se fue a representarnos a otros países y hoy estamos viviendo un retroceso cultural, dijo estar muy decepcionado de este gobierno porque sí hizo obra material, pero se olvidó de la cultura y nosotros que si fuimos a la universidad, afirmó no ser ranchero, ni de primaria, la gente de Poza Rica ya fue a la Universidad, eso significa que la gente ya se alimenta de otros valores como de una orquesta sinfónica, de música clásica, del ballet clásico, nos nutrimos de exposiciones de cultura, de pintura de fotografía.

De igual forma afirmó que en esta ciudad, muchos gobiernos no han sabido valorar el arte y la cultura y por señalar algunos casos, es muy lamentable que algunos gobiernos en su mandato hayan derribado varios monumentos, que fueron hechos con dinero del pueblo y les valió un cacahuate, y debieron haberlos dejado.

Vargas Martínez dijo que bonito sería que el próximo gobierno del color que fuera respetara y diera continuidad a las obras que el gobierno en turno dejara inconclusas, porque es dinero del pueblo y no se vale que se deje en el olvido.

Como el colector pluvial que en su momento se proyectó y se quedó inconcluso, enterrado por toda la ciudad, es una obra que de ser terminada, lo disfrutaremos todos y las nuevas generaciones, porque se dejaría de contaminar los arroyos y por ende la vida marina de los ríos y mares.

Por eso el próximo alcalde de esta ciudad, debe de ser una persona con visión futurista y pensar en nuestros hijos y en los hijos de nuestros hijos, donde en su proyecto de gobierno se proyecte la obra pública, pero también la educación, la salud, la seguridad y el arte en todas sus expresiones.

Por Gabino Escamilla Hernández

También te puede interesar ver: Regresa la regidora ‘Goyita’ al Ayuntamiento de Poza Rica