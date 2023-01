El «Pulpo» Remes fortalece las finanzas de Poza Rica; hay más recursos.

Poza Rica, Ver. – La gestión de Cecilia Guevara Guembe como diputada local por Poza Rica ha sido gris, intrascendente y sin ningún beneficio para el municipio.

Líderes de colonias de Poza Rica afirman que Cecilia Guevara es una «trapecista política» que en lo que va de su periodo como diputada no ha bajado ningún tipo de apoyo o recurso para el municipio.

«Es una oportunista, hay que recordar que ella era del PRI, saltó al Partido del Trabajo y ahora pretende infiltrarse en Morena pero nadie la quiere, todos la rechazan» coinciden los colonos.

Asimismo, aseguran que para Guevara Guembe Poza Rica es solamente un «trampolín político» porque no ayuda en nada a la ciudad, no ha traído ningún beneficio, pero en Xalapa ya anda en campaña haciendo amarres para brincar a la diputación federal.

No obstante, aseguran que la ex presidenta de la mesa directiva del Congreso del estado es repudiada, no le van a dar el voto y con su soberbia no gana ni su casilla electoral.

Por Severo Mirón