El sistema de salud será mejor que Dinamarca, porque ya llevamos tiempo trabajando y no tenemos problemas financieros: AMLO

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que para septiembre próximo dejará un sistema de salud pública completo, “mejor que Dinamarca“.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador indicó que ya se lleva trabajando mucho tiempo en el sistema de salud pública que dejará como legado, donde recalcó que no se tienen problemas financieros.

“Y no es Dinamarca, va a ser mejor que Dinamarca, porque ya llevamos tiempo trabajando y no tenemos afortunadamente problemas financieros, tenemos los recursos que se requieren para dejar un buen sistema de salud, que es muy importante”, apuntó.

El mandatario mexicano dejó en claro que es una responsabilidad del Gobierno garantizar la salud de la población, con el objetivo de que no tenga que acudir a hospitales y clínicas privadas.

“La mayoría de la gente no tienen para curarse y cuando enfrenta una enfermedad y tiene que ir a un médico particular, un hospital particular, aunque no le cobren mucho de todas maneras le genera muchos problemas, sufre mucho la gente para poder pagar la atención médica”, externó.

“Es una responsabilidad del Estado garantizar el derecho a la salud y es, lo que estamos haciendo”, puntualizó esta mañana en el Salón Tesorería.