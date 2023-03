El Tren Maya es la obra más importante que se está construyendo en el mundo: AMLO

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que México hace más contra el tráfico de fentanilo que las autoridades de los Estados Unidos.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador recordó que, en su Gobierno, se han decomisado seis toneladas de fentanilo, y volvió a arremeter contra los legisladores republicanos de quienes apuntó que no han hecho su trabajo para prevenir la adicción y que ahora quieren culpar a México de manera hipócrita.

“Se les hace fácil culpar a México de manera injustificada por politiquería, por hipocresía, y se han atrevido a decir que si nosotros no controlamos la entrada de fentanilo de EE.UU., que como se ha advertido aquí no solo entra por México, entra directo también y entra por Canadá. Bueno, se han atrevido a decir que hasta vana. presentar una iniciativa par que el Ejército estadounidense detenga a las bandas de narcotraficantes mexicanos, violando nuestra soberanía, eso nunca jamás lo vamos a permitir”, expuso.

“Ahora los políticos republicanos, y algunos demócratas también en EE.UU., que no han hecho nada porque allá se distribuye esta droga y no se sabe de decomisos ni de detenciones a los que se dedican a su distribución, ni siquiera hay difusión en los medios informativos del daño que causa el fentanilo en EE.UU.”, indicó.

El mandatario mexicano recalcó que los cónsules de México en EE.UU. van a informar en la Unión Americana sobre lo que hace nuestro país en materia de fentanilo.

“No están haciendo su trabajo los legisladores de EE.UU., las autoridades de EE.UU., porque no están atendiendo las causas, no hay programas de atención a jóvenes en .EE..UU. ¿Por qué es la adicción, por qué el joven recurre a las drogas? Porque hay problemas , no solo en EE.UU., en México, en todo el mundo, nada más que no se reconoce, problemas de desintegración de las familias”, argumentó.