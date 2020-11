El uso global de redes sociales suma más de 10.000 millones de horas

CDMX. Harley-Davidson es probablemente la marca de motocicletas más prestigiosa del mundo. Sin embargo, la empresa también está mirando hacia el futuro y la dirección en la que se dirige la movilidad sobre dos ruedas.

Así ha surgido la “Serial 1 Cycle Company”, una nueva división de Harley Davidson, que surgió de sus laboratorios de investigación y desarrollo, con el objetivo de fabricar bicicletas eléctricas.

El nombre de la marca es un homenaje a la primera motocicleta construida por Harley-Davidson en 1903, llamada “Serial number one”. Y, la primera bicicleta eléctrica de la nueva marca, la Serial 1 eBicycle, rinde homenaje a la primera motocicleta de la compañía.

Combinando la libertad y la simplicidad de una bicicleta con la asistencia al pedaleo de la energía eléctrica, las eBicycle de la Serie 1 permitirán a cualquiera ir más lejos, más rápido y con menos esfuerzo, haciendo de una eBicycle la solución perfecta para los desplazamientos urbanos y los paseos.

La Serie 1 incorpora grandes neumáticos blancos, un cuadro negro relativamente fino, un sillín de cuero marrón, logotipos luminosos y una cadena marrón flexible que se extiende desde los pedales hasta la rueda trasera. Los frenos de ambas ruedas son de disco, y todo el conjunto parece de primera calidad.

El fabricante no reveló ninguna especificación para la nueva bicicleta, así que por el momento, no se sabe nada sobre la potencia del motor, la capacidad de la batería y la autonomía. Además, no se sabe nada sobre su precio, pero se espera que esté en el rango de los miles de dólares.

La compañía de bicicletas Serial 1 se lanzará oficialmente en marzo de 2021.

Con información de Excélsior