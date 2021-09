El youtuber Rix se declara culpable por abusar sexualmente a Nath Campos

*Mónica Peña, abogada de Campos, dio a conocer que el youtuber fue sentenciado a tres años dos meses de prisión preventiva, durante una conferencia de prensa.

Ciudad de México.- El youtuber mexicano Ricardo González, mejor conocido como Rix, se declaró culpable este miércoles por el delito de violación contra la influencer Nath Campos.

Mónica Peña, abogada de Campos, dio a conocer que el youtuber fue sentenciado a tres años dos meses de prisión preventiva, durante una conferencia de prensa.

La noticia se dio a través de un en vivo en la cuenta de instagram de Nath Campos, quien en compañía de la exdiputada de la Ciudad de México Alessandra Rojo de la Vega y de su abogada, Mónica Peña, la influencer compartió que se había llegado al final del proceso en contra de Ricardo.

“Ha sido un año bastante pesado, pero no pensé que el tener una conclusión en este caso me fuera dar tanta validación emocional en este tema. El mensaje que quiero dar es una decisión muy personal los tiempos de cada mujer cuando decida hablar, los procesos de las mujeres. Me siento satisfecha, distinta, me siento cambiada. Marca el final de un capítulo en mi vida de mucha lucha”.

