Elementos de Fuerza Civil desaparecen 150 mil pesos a joven detenido en Coatepec

Xalapa, Ver.- Docentes que obtuvieron los primeros lugares en el proceso de admisión 2021-2022 reclamaron plazas de telebachillerato a nivel estatal.



La mañana de este jueves se manifestaron en las oficinas centrales de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) para pedir respuesta, ya que aseguran, debían haberles notificado a principios de enero sobre la asignación de sus lugares de trabajo.

Foto: La manifestación, en las oficinas centrales de la SEV.

«Es la segunda vez que estamos aquí, ya que llevamos un proceso que empezó desde febrero y hemos trabajado durante muchos meses de capacitación. Fueron exámenes, un curso de mil 250 pesos y no se nos ha dado una resolución de lo que ha pasado con las vacantes en Telebachillerato» dijo Lilibeth Solano Fernández.

Las evaluaciones se realizaron el año pasado, durante febrero y marzo y los resultados fueron públicos en agosto, por lo que urgieron la asignación de plazas.

Foto: Pidieron a la SEV transparencia en la asignación de plazas.

«Queremos saber porqué no hay vacantes, porqué no nos dan una solución o no nos dan noticias de qué está pasando al respecto. Tuvimos una reunión con las personas que nos atendieron. Dijeron que habría llamados a principios de enero y hasta ahora no hemos recibido ningún llamado. Queremos respuesta, queremos hablar principalmente con Zenyazen para que nos aclare porqué se está tardando tanto este proceso» agregó Diana Guadalupe Pitalva Velásquez.

Los docentes inconformes pidieron a la SEV transparencia en la asignación de estás plazas tal como dictan los ideales de la Cuarta Transformación.

Fueron alrededor de 50 docentes los que permanecieron en las entradas de esta dependencia esperando respuesta.

Por: Héctor Juanz

