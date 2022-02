Elementos de la DGTE continúan con la sanitización de escuelas en Tuxpan

Después del ligero repunte de ventas que se registró con las fiestas decembrinas, los comerciantes comienzan a padecer las bajas ventas, lo que ha generado que se vuelva a presentar el cierre definitivo de negocios con ventas consideradas como no esenciales, debido a que la economía de los empresarios ya no da para más

A decir de los integrantes de las cámaras empresariales con representatividad en esta ciudad portuaria, los pequeños comerciantes, ya no sienten lo duro sino lo tupido, la situación de la pandemia tiene su reflejo también en la actividad comercial, le daño colateral es irreparable, pues por más esfuerzos que se haga la situación no mejora, sino todo lo contrario cada día empeora, aunado al alza de precios.

Señalaron que están en la incertidumbre y con el temor de que se de una nueva fractura a su economía siendo quizá todavía más severa que la anterior, ya que recientemente comenzaban a repuntar se ve amenazada la recuperación al darse un retroceso en la lucha contra el COVID-19 y con la variante Ómicron

La nueva ola de contagios expone la anhelada recuperación del comercio y los servicios, que de acuerdo a sus estimaciones estarían fortaleciéndose.

La limitación de aforos en restaurantes y comercios, la reducción de horarios y demás medias estaría estancando el reactivamiento que ya estaba tomando buen rumbo, por lo que los propios empresarios piden seguir las reglas sanitarias y evitar otro desbordamiento de enfermos y, más aún, mayor porcentaje de personas fallecidas.