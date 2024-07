Eliminación de outsourcing aumentó demanda de solicitudes préstamos en FONACOT

Veracruz, Ver. – La desaparición de lo outsourcing (subcontratación) en México, y la obligatoriedad para que las empresas se adhirieran al Instituto de Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, aumentó la solicitud financieros en más del doble, mencionó Salvador Gazca Herrera, coordinador general comercial de FONACOT.

Durante la pandemia únicamente se entregaron 21 mil millones de pesos en créditos a nivel nacional; en 2023 se aumentó a 47 mil millones de pesos, pero se estima que en este 2024 se destinen 52 mil millones de pesos para créditos de más de un millón 800 mil trabajadores

«Primero, a que hay más conocimiento de Fonacot por parte de los trabajadores, el 70 por ciento de los trabajadores que piden un crédito regresan a Fonacot a pedir otro crédito. Otro tema muy importante es que el outsourcing quedó eliminado, entonces ya las empresas tienen que contratar al personal y eso evitó o evita que el trabajador no tenga Seguridad Social, eso ayudó mucho, el outsourcing. Y el tercero, es que la afiliación es obligatoria para los centros de trabajo, si un centro de trabajo no se afilia hay una multa, que cuando llegue a la supervisión de la Secretaría del Trabajo, pues obliga a las empresas afiliarse, si no se hace acreedor a una multa cercana a las 5 mil UMA’s», expresó.

Gazca Herrera dijo que, en 2023, tan solo en la ciudad de Veracruz se entregaron más de 500 millones de pesos; a nivel nacional, el Estado de Veracruz se ubica en el doceavo lugar en solicitud de créditos financieros.

Por Alejandro Ávila