Ellos son los «(des)tapados» para la gubernatura de Veracruz en 2024

PRIMERA DE TRES PARTES

Xalapa, Ver.– Faltan dos años para las elecciones de junio de 2024 en la que habrá de renovarse la gubernatura del estado de Veracruz y conforme transcurren los días los ánimos suben cada vez más de tono y la lista de aspirantes a ocupar el cargo de gobernador es cada vez más larga.

El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) es el partido en el poder y el que hasta ahora tiene mayores probabilidades de repetir en el cargo, pero quizá por la misma razón el que tiene mayor cantidad de suspirantes con la silla del gobernador.

A continuación mencionaremos a caso a los que desde sus propias trincheras han emprendido acciones evidentes para ganar presencia y popularidad de cara al proceso que se avecina.

A caso una de las figuras públicas más conocida a lo largo y ancho del estado, porque ya realizó una campaña para senadora, pero que además se mueve muy cerca del presidente Andrés Manuel López Obrador, es la actual secretaria de Energía, Rocío Nahle, que aunque es zacatecana, reside desde hace varios años en la región de Coatzacoalcos, donde por cierto, hace una semana recibió un espaldarazo ¿o consolación? de su jefe el Presidente.

Cabe recordar que a Nahle la destapó hace ya varios meses el ex diputado federal y uno de sus operadores políticos, Ricardo Exome Zapata, quién afirmó que «es la única veracruzana dentro de las filas de Morena que podría hacer un buen papel».

Pero viniendo de atrás y subiendo como la espuma ya está muy bien posicionando Sergio Carlos Gutiérrez Luna, nativo de Minatitlán, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados federal.

Sergio ha ganado notoriedad y encuestas recientes lo colocan entre los primeros lugares de la pelea para gobernador de Veracruz.

Analistas políticos entrevistados por Noreste mencionan que mientras a Nahle la ubican como cercana al presidente, Sergio Gutiérrez Luna recientemente se acaba de poner -en Toluca- la camiseta de la unidad con Adán Augusto López, Secretario de Gobernación, uno de los más fuertes aspirantes a la Presidencia de la República, factor que no debe subestimarse, porque sabido es que llegado el momento, las decisiones en la selección de candidatos las toma el que va a llegar, no el que se va.

El secretario de Gobierno en el estado, Eric Cisneros Burgos también tiene sus aspiraciones y como encargado de la política interior hace lo propio. Se trata de un político experimentado que recorre el estado de norte a sur y de oriente a poniente, que tiene acercamiento con grupos políticos, que sabe negociar y resolver.

Cisneros ha dicho en reiteradas ocasiones que está dedicado al cien por ciento a sus funciones como secretario de Gobierno, pero ya está arriba en la carrera.

Por otra parte, también figura el delegado estatal de los programas federales de Bienestar, el llamado «superdelegado» Manuel Huerta Ladrón de Guevara, ex diputado federal y ex dirigente estatal de Morena, quién también recorre la entidad de la sierra al llano y de la costa a la montaña.

Este lunes 20 de junio de 2022, Huerta Ladrón de Guevara declaró a los medios que no se ha destapado, que no está preocupado por la sucesión y recomendó mesura a los acelerados y los exhortó a trabajar muy cerca del pueblo, porque al final será la gente quien a través de encuestas decida quién será su candidato.

Ricardo Ahued Bardahuil, ex diputado local, ex diputado federal, ex senador, ex director de Aduanas, alcalde de Xalapa por segunda ocasión, también figura en la lista de notables.

El alcalde capitalino tiene buena fama de honesto, trabajador y la gente lo respeta y aunque su nombre suena, es uno de los que cuida las formas y se dedica a cumplirle a los xalapeños que lo eligieron como presidente municipal.

Para nadie es una sorpresa que desde su posición como diputado local de Morena, Juan Javier Gómez Cazarín, también sueña con la remota posibilidad de ser ungido como candidato de su partido a la primera magistratura del estado.

Es cierto que Gómez Cazarín, como presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local le ha operado varias reformas al gobernador, sin embargo, hay quienes aseguran que su capital político no le alcanza para contender por la gubernatura.

Otro que también sueña con ser el sucesor de Cuitláhuac García Jiménez, es el ex diputado local y actual secretario de Educación en el estado, Roberto Zenyazen Escobar García.

Tiene la amistad y la confianza del gobernador en turno, maneja desde la SEV recursos suficientes y también utiliza su posición para ganar notoriedad en todo el estado.

Desde hace algunos meses a la fecha, se muestra muy activo, inquieto, al subsecretario de Finanzas y Administración, Eleazar Guerrero Pérez, quién como líder de una organización política denominada «Unidos Todos» realiza labor social, festivales y festejos en el norte, el centro y sur del estado.

Cabe recordar que a este funcionario se le atribuyen vínculos familiares con el gobernante actual de Veracruz.

En la misma situación, con fuertes lazos sanguíneos con el gobernador en turno, se ha metido en la carrera por la sucesión Dorheny García Cayetano, actual secretaria de Trabajo y Previsión Social, una mujer joven, preparada, inteligente a la que nadie debe perder de vista.

Sus actividades por los 212 municipios del estado son notorias, gana espacio en los medios y de un tiempo a la fecha está invitada a casi todos los actos públicos del gobernador, presten mucha atención.

Por Roberto Valerde García