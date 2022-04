Elon Musk lanza oferta por 43 mdd para comprar Twitter

México. – Si algún lector de tiene problemas para jugar algunos títulos clásicos en su PS3 o PS Vita, es necesario saber que usuarios están reportando problemas para iniciar títulos comprados de forma digital en ambas consolas, y el problema parece venir desde PlayStation.

Si bien el formato digital se ha convertido en el formato preferido para los jugadores y las empresas, hay algunas cosas que muestran cuán frágil puede ser. Así lo demuestra un nuevo informe de The Verge, donde se dice que algunos juegos clásicos se han vuelto inutilizables en PS3 y PS Vita por razones actualmente desconocidas.

El problema al que se enfrentan los propietarios de estos juegos de PS3 y PS Vita es que las consolas ahora los muestran como “desactualizados”, según el medio anteriormente mencionado. Esto, por supuesto, no permite que el usuario accedan a ellos. Además, y como dato curioso, la fecha de vencimiento hipotética aparece como el 31 de diciembre de 1969 a las 7:20 p. m. Una fecha, que no sea la correspondiente a hace más de medio siglo, no tiene sentido.

Según el usuario de Twitter FooseTV, el problema surgió después de descargar Chrono Cross y Chrono Trigger en su consola. Aquí, explica que “te impide jugar” las copias compradas de Vita y PS3 de ambos juegos.

“¿Acaso @PlayStation ha caducado las versiones de PSOne Classics de #ChronoCross y #ChronoTrigger poniendo la fecha de las nuevas descargas en el 31/12/1969? Esto me impide jugar a mis copias compradas en Vita y PS3″, escribió @FooseTV en Twitter.

Estos son algunos juegos de PlayStation 3 y PlayStation Vita que han sido afectados

Los títulos afectados hasta el momento son Chrono Cross, Chrono Trigger y Final Fantasy VI. Sin embargo, algunos otros sitios como GamesHub, Reddit o Twitter afirman que estos 3 juegos no son los únicos que no se pueden iniciar en PS3 y PS Vita.

De hecho, la lista crece e incluye más clásicos como Rune Factory Oceans, Super Street Fighter VI: Arcade Edition o Gex: Enter the Gecko. Aunque otros informaron que sus bibliotecas enteras se vieron afectadas.

De las muchas soluciones comprobadas que los usuarios han probado, estas son las más destacables: la cancelación de la suscripción y luego suscribirse a PS Plus; restauración de la licencia del juego y, restablecer la configuración de fábrica de la consola. Sin embargo, nada de eso funcionó, por lo que la propia PlayStation tendrá que lidiar con la situación.

Si bien inicialmente se pensó que era un error de Square Enix, parece haber venido directamente de PlayStation. Sin embargo, la empresa propietaria de la PS aún no se ha pronunciado al respecto, por lo que de momento los usuarios tendrán que seguir esperando una posible solución.

Según Kotaku, puede haber un problema con el servidor de PlayStation. Los medios antes mencionados comentaron que el problema puede haber surgido después de que las consolas PS3 y PS Vita intentaron retrasar la fecha de vencimiento de la licencia a la hora de Unix. Este último es una fecha y hora arbitrarias establecidas por los desarrolladores para indicar cuándo comienza el ciclo de vida de la consola.

Este evento sirve como advertencia para muchos usuarios. Después de todo, hace solo unos meses, Sony casi asestó un golpe de gracia a las tiendas virtuales de PS3 y PS Vita.

Después de casi cerrarlos a mediados del año pasado; la empresa ha reconsiderado su actuación, aunque ha eliminado la posibilidad de utilizar tarjeta de crédito o PayPal para realizar compras en la misma.

Con información de Infobae