Emergencia sanitaria en Poza Rica, aún no concluye

Poza Rica de Hidalgo Veracruz, .- El gobierno municipal y el sector salud, continúan con la invitación a la población en general a no bajar la guardia contra la pandemia del covid 19, porque está emergencia sanitaria aún no concluye y debemos no bajar la guardia, en esta ciudad petrolera.



Por lo que el ingeniero Francisco Velázquez Vallejo, en cualquier diálogo o plática qué tiene con los diferentes sectores, no desaprovecha la oportunidad para continuar haciendo la invitación, a que continuamos cuidándonos usando el cubrebocas correctamente, así como la aplicación del gel antibacterial y sobre todo respetar la sana distancia esto con la finalidad de prevenir cualquier contagio en esta emergencia sanitaria.

Dejando en claro que la pandemia del covid 19 para uno concluye y debemos aprender a vivir con la nueva normalidad, para no llegar a formar parte de las estadísticas que a diario se tiene conocimiento sobre el desarrollo de esta terrible enfermedad que ha puesto en jaque al mundo entero.

Ante esta situación, se puede observar qué en las principales calles y avenidas del primer cuadro de la ciudad aún se encuentra la restricción y la movilidad, mientras no bajen los números de contagios del COVID-19, mientras tanto todos tenemos la responsabilidad de protegernos, de acatar las disposiciones implementadas por la secretaría de salud, por lo que no hay que bajar la guardia, la emergencia sanitaria no ha terminado.

