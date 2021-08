Emma Stone volverá a darle vida al personaje de ‘Cruella’

Estados Unidos.- No cabe duda que la libertad de género es cada vez más abierta y aceptada, y día a día son más las celebridades que se unen a la lista de la comunidad LGBTIQ, y esta vez fue el pequeño hijo de Eminem quien salió del armario como no binario y pidió que le llamaran Stevie a partir de ahora.

El adolescente, de 19 años hizo el anuncio en un vídeo a través de la plataforma de TikTok, en el que pidió a sus fans que utilizarán los pronombres ellos/ella/él en adelante.

«Siempre creciendo y cambiando <3 #pantallaverde #genderfluid #bi #life», subtituló el vídeo dónde Stevie, quien antes era conocida como Whitney muestra su camino hacia lo no binario, un término que engloba a las personas cuya identidad de género no se ajusta a la de «hombre» o «mujer», asegurando sentirse «más cómoda» con su cuerpo y su persona a medida que su apariencia cambiaba.

Los seguidores de Stevie no tardaron en elogiarlo a través de los comentarios, mientras que a su hermanastra Hailie Mathers le «gustó» el vídeo. Además, explicó en los comentarios cómo se le ocurrió su nuevo nombre: «Pasé mucho tiempo tratando de elegir un nombre con el que me sintiera incómoda y el primer nombre con el que me sentí cómoda es ¡Stevie!».

Cabe mencionar que Stevie salió del armario como bisexual en 2017 y pidió en su momento ir con los pronombres ella/ellos.

La homofobia de Eminen

Por su parte, el interprete de «Stan», uno de los raperos más reconocidos del mundo, no se ha pronunciado al respecto, y muchos aseguran que lo hará a través de un nuevo tema, pues no suele abrirse sobre su vida privada, pero si utiliza la música para expresarse sobre temas controversiales.

Uno, de sus casos más sonados esta plasmado en “Fall”, uno de los tracks de su álbum Kamikaze, en dónde dedico unos versos a Tyler, The Creator siendo fuertemente criticado por la comunidad LGBT: “Tyler no crea nada, ya veo por qué te llamaste a ti mismo maricón, perra. No es solo porque no te presten atención, es porque alabas las pelotas de D12, tu religión son los paquetes. Si me vas a criticar, más vale que seas igual o mejor que yo”.

Eminem terminó disculpándose y admitiendo que “había ido demasiado lejos” con lo que escribió.

“En mi intento por lastimarlo, me di cuenta de que estaba lastimando a muchas otras personas al decirlo. Era una de las cosas que seguía analizando y pensando ‘no me siento bien con esto’“, dijo el rapero

Eminem adoptó legalmente a Stevie en 2005, después de que el rapero, de 48 años, se reconciliara brevemente con la madre de Stevie, Kim Scott. También adoptó a Alaina, cuya madre era la fallecida hermana gemela de Kim, y Hailie, quien es hija biológica del rapero.

