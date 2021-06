Empleados denuncian a Grupo Sice Seguridad Integral por adeudos

Veracruz, Ver. – Rafael Hernández Avendaño con número 360 de la Jurisdicción Sanitaria número 8 con sede en Veracruz puerto, denunció acoso laboral, ofensas y amenazas por parte de la administradora, a quien identifica como Guadalupe Espinoza Núñez.

En su contrato, Hernández Avendaño aparece como auxiliar administrativo, aunque de oficio es mecánico y esa es la labor que desempeña, el afectado apuntó que cuando le hicieron la invitación para laborar en la dependencia de gobierno, le prometieron un sueldo de 10 mil pesos a la quincena; sin embargo, solo percibe 3 200 pesos quincenales.

Expuso, además, que le prometieron entregar ciertos aumentos con la llegada del nuevo director, Enrique Ríos de la Fuente, este le entregaba “gastos de camino”, por un monto de 1 200 pesos a la quincena, pero después de un tiempo, la administradora Guadalupe Espinoza Núñez le quitó dicho beneficio.

“La señora me dice que soy un maldito homosexual, por mi preferencia sexual, porque hubo un joven ahí que me acosaba, que se llama Guillermo Ortiz Muñoz, era de sus trabajadores de ella, él me acosaba y lo acusé con el director, de ahí para allá me agarró odio y me empezó a tratar como un perro, hasta me amenazó de muerte un día, que no sabía el alcance que tenía, que me podía mandar a desaparecer ella, porque a ella ni el gobernador la podía mover de ahí, porque ella está bien parada por un diputado que la metió ahí, y dice que en Xalapa tiene a Sisniega, a Valdivia, y al doctor Rueda del Ángel, que son los tres que la amparan”, expresó.