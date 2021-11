Empleo se normalizará en 2022 en CDMX: Sheinbaum

Ciudad de México.- El déficit de más de 100 mil empleos formales en la Ciudad de México, que hay actualmente en comparación con el periodo previo a la pandemia por COVID-19, lo van a recortar a inicios de 2022, aseguró la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

La mandataria capitalina señaló que la gran mayoría de las plazas formales que se perdieron fueron las relacionadas con el sector limpieza en las oficinas.

“De todas maneras, estamos ampliando las distintas opciones de empleo, también, asociado a servicios, turismo y otras acciones que vamos a generar el próximo año para que haya otras oportunidades de empleo, particularmente para mujeres de escasos recursos que son, precisamente, el empleo que hoy migró a empleo no formal”, explicó.

“La mayor parte de las empresas de oficinas nos dicen que ellos esperan, a partir del próximo año, los primeros meses del próximo año, comenzar a retornar, si no al 100 por ciento, al 80 por ciento; de todas maneras, si regresan al 80, al 70 por ciento, el servicio de limpieza tendría que ser al 100 por ciento. Entonces, nosotros estamos esperando que, en los primeros meses del próximo año, se recupere este sector.

De julio a octubre, en la capital del país se han generado alrededor de 81 mil nuevos empleos, de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social.

En julio se registraron 10 mil 271 nuevos puestos de trabajo; en agosto fueron 21 mil 572; en septiembre 22 mil 864 mil y el mes de octubre los 26 mil 453, siendo este mes la cifra más alta en lo que va del año.

“En los últimos tres meses hemos sido la entidad que más ha crecido en empleos. Este mes fueron alrededor de 27 mil empleos nuevos generados formales. Hay una sector de la población que depende mucho de la entrada de las oficinas, particularmente es el sector que se dedica a la limpieza, que ahí son cerca de 120 mil empleos que se perdieron desde los primeros meses de la pandemia y aún no se han recuperado.

“Construcción todavía no está al máximo, pero se está recuperando; comercio también se está recuperando de manera muy importante; servicios, también; pero estos servicios de limpieza, que muchos eran por empresas de outsourcing, que todavía se siguen permitiendo este tipo de empresas, todavía no se recupera porque las oficinas no han llegado al 100 por ciento”, agregó.