Emprendedores denuncian falta de espacios y financiamiento gubernamental

Veracruz, Ver. – Madres de niños con cáncer continúan su plantón afuera del Hospital Infantil, llevan ya 14 días de protesta sin obtener resultados positivos, pues aún no les llega el medicamento requerido; esta mañana, colocaron imágenes de los funcionarios de salud, a quienes acusan de ser omisos ante sus peticiones.

Las imágenes acompañadas de textos con acusaciones, fueron directamente contra la doctora Romana Gutiérrez, a quien le pusieron «deja de darnos atole con el dedo»; Claudia Isabel Aguilar, administradora de INSABI, a quien señalan de robarse el dinero de los niños con cáncer para realizarse cirugías estéticas; y contra el secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, «conozcan a la rata más grande, deja de engordarte de los niños con cáncer»; igualmente, contra el médico Avelino Guardado, administrador del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz.

«Lamentablemente no sé porque ellos no toman cartas en el asunto, si le gusta a Roberto Ramos Alor la publicidad, pues aquí la puede haber con nuestros niños con cáncer. O sea, que deje de estar jugando con la vida de un niño, tiene derecho a la vida, está violando el derecho más grande, el de la salud, Roberto Ramos Alor; y a nuestro gobernador, pues lamentablemente no sé porqué no puede supervisar al secretario de Salud, para que no lo deje en mal», expresó la vocera de las madres, Cora de Jesús Rodríguez.