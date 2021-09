Emprenden campaña para la prevención de adicciones en Tuxpan

Tuxpan, Ver. – Con fotografías en mano donde muestran las afectaciones que sufrieron por el paso del huracán Grace, fenómeno que afectó la zona norte de la entidad veracruzana el pasado mes de agosto, habitantes de la comunidad Monte Morelos, encabezados por Eliodoro Ramírez de Luna, subagente municipal, se manifestaron frente a las oficinas de Bienestar en Tuxpan, para exigir el beneficio que está otorgando el gobierno federal a las familias que sufrieron afectaciones.

Olvidados de manifiestan frente a oficinas de Bienestar en Tuxpan Foto: Noreste

Los manifestantes señalan que en su comunidad no se llevó a cabo el tan anunciado censo, nadie fue a visitarlos y ellos no salían de sus casas con el temor de que si iban y no había nadie se fueran a quedar sin el apoyo correspondientes.

“Sabemos que el apoyo ya se está entregando, y nosotros nos vamos a quedar fuera, pues no fuimos tomados en cuenta y como ve nosotros también perdimos todo, nuestros techos volaron y se mojaron todas nuestras cosas, por eso hacemos el llamado al presidente de la república Andrés Manuel López Obrador para que se realice un segundo censo, pues nosotros, los habitantes dela comunidad Monte Morelos fuimos excluidos”, resaltó el subagente municipal.

Mencionaron que de no tener una respuesta satisfactoria tomarán otras medidas, como lo es el bloqueo de calles y puentes.

“Solo así somos escuchados, porque ahorita estamos aquí y nadie nos dice nada, nadie sabe nada, nadie nos atiende y nade da respuestas”.

«Antes, las zonas colapsadas por alguna contingencia de la naturaleza, de inmediato acudía para auxiliar directamente a la población afectada, ahora ni eso, y mucho menos fluyen los recursos para reparar los daños» lamentaron.

Es de señalar que esta situación no es propia del municipio de Tuxpan, sino en todos los ayuntamientos donde habitan los más necesitados, aquellos que se encuentran alejados de la cabecera municipal.

Por Martha Hernández

