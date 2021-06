Empresa de préstamos menosprecia a los voladores de Papantla

Papantla, Ver.- Empresa de préstamos Moneyman México, menosprecia a los Voladores de Papantla, situación que generó enojo entre la sociedad de este Pueblo Mágico, en el promocional los cataloga como «sin interés», comparándolos con un servicio que presta esta casa de préstamos.

A través de las redes sociales se ha difundido un video, donde sale el actor Arath de la Torre, dando promoción a esta empresa de préstamo, generando enojo entre los papantecos quienes piden respeto a esta cultura milenaria y sobre todo que retiren dicho comercial.

El director de Turismo Juan Carlos Dominguez Morales, a través de su red social, mencionó que dicho comercial incurre en una falta de respeto a la Cultura Totonaca, en el 2009 la Ceremonia Ritual de los Voladores de Papantla fueron proclamados Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, por lo tanto merecen el respeto que se merecen.

Señaló que en el video en mención se logra apreciar la danza de los voladores, quienes ejecutan el vuelo en la parte más alta de la estructura, al tiempo que preguntan ¿sabes qué tienen en común el número de vueltas que dan los voladores de Papantla y tu primer préstamo en Moneyman? «Que ambos te generan cero interés».

«Un volador nos representa como pueblo mexicano en el mundo y su ceremonia tiene inicios prehispánicos con un gran valor y alto significado, ya que está se realiza para pedir a sus dioses la caída de la lluvia en las épocas de sequía» expresó Domínguez Morales.

Apuntó que lo dicho por el actor ha causado molestia e inconformidad debido a que se menosprecia la danza ritual, por lo que se pide a las autoridades correspondientes que se apliquen las sanciones necesarias y el comercial sea retirado además de que sean ofrecidas disculpas públicas a quienes ejecutan esta danza.

Si el significado del número de vueltas que dan los voladores de Papantla en ustedes no les causa o no le encuentran el interés, los invito a que vengan a Papantla y conozcas realmente la grandeza de nuestra cultura, yo no te voy hablar de interés, te voy hablar de valor y de valores, y eso aquí en Papantla y en nuestros voladores lo puedes encontrar, así se refirió el director de Turismo en su cuenta personal de Facebook.

