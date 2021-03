Empresario papanteco no se descarta para ocupar un cargo de elección popular

Up Next

Informó que sus aspiraciones son auténticas, hay acuerdos que no se han cumplido pero como papanteco tiene la intención de servir al pueblo y espera que los tiempos se vayan dando.

El empresario papanteco Saúl Garcia Santos dio a conocer que ante el escenario político que se está viviendo, dice que no se descarta para ocupar un cargo de elección popular, dichas aspiraciones no son de ahorita sino desde hace tiempo atrás, pero es respetuoso de los tiempos.

