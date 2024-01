Empresarios de Papantla se comprometen a fomentar la lengua originaria

Papantla, Ver.- Han transcurrido dieciocho días de la muerte de Milca Nathaly “N”, de 28 años de edad, y la policía cuenta con los elementos de prueba suficientes que permiten fortalecer y sustentar que el crimen puede ser esclarecido en cualquier momento y determinar quién ordenó su cobarde asesinato.

Como se dio a conocer oportunamente a través de este medio de comunicación, Milca Nathaly “N”, fue atacada a balazos la noche del viernes 05 de enero cuando bajaba de un taxi y se dirigía a su domicilio.

Sin imaginarse siquiera, dos personas ya la esperaban a bordo de una motocicleta para matarla, una vez que la vieron le dispararon en repetidas ocasiones, provocándole heridas en varias partes del cuerpo, la cuales la dejaron gravemente herida.

Los responsables al haber logrado su objetivo huyeron del lugar, mientras que la madre de Milca Nathaly, la señora Febre “N”, se percató del ataque y corrió para auxiliar a su hija.

Milca Nathaly aún con vida, presuntamente le dijo a su mamá: “ayúdame, no me quiero morir, llévame al hospital, no hables con Saúl, él me mandó a matar”, fueron las últimas palabras que escuchó la señora y que son pieza clave para que se esclarezca este crimen que causó indignación entre la sociedad papanteca.

Lamentablemente, la lesionada no resistió los impactos de bala que recibió y una vez que llegó al hospital civil de esta ciudad vainillera, los médicos informaron que ya no contaba con signos vitales.

Una vez que las autoridades correspondientes tomaron conocimiento de los hechos, comenzaron las investigaciones y estas arrojaron que Milca Nathaly, sostenía presuntamente una relación sentimental de ocho años con un político y empresario de este municipio y muy conocido, Saúl “N”, con el cual tenían una hija en común, de escasos dos años y medio.

Así mismo se logró saber que al principio Saúl ”N”, presuntamente deslumbró a Milca Nathaly pero con el paso del tiempo comenzó a ser posesivo y no la dejaba salir y si lo hacía tenía que pedirle permiso y lo máximo que podía andar en la calle era por dos horas, razón por la que la hoy difunta decidió terminar su relación con él, el pasado 25 de octubre de 2023.

Tras concluir su relación y con su pequeña hija, Milca comenzó a buscar trabajo y tras varios intentos se logró acomodar en una refaccionaría.

Así mismo, Milca en diciembre de 2023, acudió al Instituto Municipal de la Mujer, para pedir ayuda y sobre todo para que Saúl “N” le diera un apoyo económico para mantener a la hija que tenían en común, Saúl “N” dijo que si daría la pensión siempre y cuando regresara con él, pero la mujer se negó rotundamente y eso provocó el enojo de Saúl “N”.

Presuntamente en respuesta Saúl “N” le dijo a Milca que se atuviera a las consecuencias ya que no iba a recibir dinero alguno y que no se le olvidara que la tenía vigilada, y que sí quería le podía quitar a la niña, pues tenía mucho dinero e influencias.

Ante estos acontecimientos, la policía ya cuenta con varias pruebas que permitirán el esclarecimiento de este crimen en contra Milca Nathaly.

